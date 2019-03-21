بالفيديو.. أحلام تحيي حفلًا صاخبًا في أول ظهور لها بالسعودية

أطلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، مساء الخميس، على محبيها في مدينة الرياض، بأول ظهور فني لها في المملكة وسط تفاعل لافت من جمهورها الذي ملأ مقاعد الصالة الرئيسية لمركز الملك فهد الثقافي الذي احتضن الحفل.

وبتصفيق حار وصراخ في مقاعد الحضور، استقبل محبو أحلام نجمتهم التي وصفت الحفل بأنه ”حلم“ بالنسبة لها، لتبدأ بأداء أغانيها الشهيرة ”تدري ليش أزعل عليك“ و ”أحتاجك أنا“ وغيرها من أغانيها التي رددها جمهورها معها في الصالة.

وقاطع جمهور الحفل أحلام أكثر من مرة، ليردد أغانيها بصوت مرتفع، أو ليطلب منها أن تؤدي إحدى أغانيها، وسط تفاعل من النجمة الخليجية التي تمتلك سجلًا فنيًا طويلًا عبّرت عنه عندما غنت ”ما يصح إلا الصحيح“، مشيرة إلى أن عمر تلك الأغنية 24 عامًا.

ورافقت أحلام على مسرح الحفل فرقة راقصة من عدة بنات ارتدين اللون الأبيض وأضفين على الحفل خصوصية، مقارنة بالحفلات الفنية التي تقام في مركز الملك فهد الثقافي وفي المملكة عمومًا.

وقاد الموسيقار المصري أمير عبدالمجيد فرقته الموسيقية، ورافق أحلام في حفلها الذي ترعاه الهيئة العامة للثقافة في السعودية، على أن يقام حفل آخر في المكان ذاته، يوم الجمعة.

ونُقل الحفل على الهواء عبر قناة ”وناسة“ وإذاعة ”إم بي سي إف إم“ ما أكسبه جمهورًا أكبر من الثلاثة آلاف الحاضرين في مركز الملك فهد الثقافي، وسط تداول لافت لمقاطع الفيديو التي صورها ونشرها بعض الحاضرين في الصالة.

وبهذا الحفل، تنضم أحلام لكبار فناني العالم العربي والغربي ومشاهيرهما الذين حلوا ضيوفًا على السعودية، التي تحوّلت لقبلة فنية منذ نحو عامين.