بالصور والفيديو.. شاهد لحظة دخول الفنانة أحلام مسرح حفلتها في الرياض

أطلت الفنانة الإماراتية أحلام على جمهورها السعودي، مساء يوم الخميس، في أول حفل غنائي يقام لها في العاصمة الرياض.

وكان الآلاف في استقبال أحلام، التي وعدت جمهورها قبل يومين بـ“ليلة تاريخية“ خلال غنائها للمرة الأولى، فيما نفدت جميع تذاكر الحفل من الأسواق، رغم دعوات المقاطعة الواسعة التي انطلقت بالتزامن مع إعلان موعد الحفل.

واستُقبلت أحلام بالتصفيق وصرخات الإعجاب بها والترحاب بحضورها، ودخلت المسرح وهي في حالة انفعال كبير واستعداد واضح.

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وتراوحت أسعار التذاكر بين 300 و3 آلاف ريال، مقسمة إلى عدة فئات بحسب مكان المقعد من مسرح القاعة الرئيسية في مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض.

ويتسع المركز، حيث أقيمت بداخله عدة حفلات موسيقية لفنانين عرب وأجانب، لأكثر من 3 آلاف شخص.