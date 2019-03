بعد أن روّجت شائعة وفاتها.. حلا نورة توجه رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد الأم (فيديو)

View this post on Instagram

#بمناسبة_عيد_الأم من مسلسل علمني كيف انساك اللي مثلت فيه سنة 2011 اخراج منير_الزعبي #يايمه مسلسل_علمني_كيف_انساك _يايمه سامحيني أنا في حقج أخطيت كلي ندم أعذريني وغير الرضا مابغيت،ياما ظلمتج بالقسا وياما تماديت،نسيت الجنه تحت ريولج نسيت،مالي غنى عنج ولحضنج لج رديت،على مافات ومضى ندمت وبجيت،يايمه#سامحيني مسلسل_علمني_كيف_أنساك 2011 شخصية#دانه عيد_الأم 21-3