بعد أن روّجت شائعة وفاتها.. حلا نورة توجه رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد الأم (فيديو)

هنأت الفنانة الكويتية حلا نورة، والدتها بمناسبة عيد الأم، وعبّرت خلال رسالة مؤثرة، عن ندمها بسبب خلافات كثيرة حدثت بينهما سابقًا، بخلاف بعض المشادات الكلامية، التي اعتذرت عنها، اليوم، في عيدها.
وشاركت ”نورة“ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، فيديو لأغنية، كانت قد قدّمتها في مسلسل ”علمني كيف أنساك“، التي مثّلت فيه العام 2011، وأرفقته بتعليق:“بمناسبة عيد الأم، مهم أن تسمعوا هذه الأغنية من مسلسل علمني كيف أنساك، الذي مثلت فيه العام 2011، وهو من إخراج منير الزعبي“.
وتابعت باللهجة الكويتية:“يايُمَّه، سامحيني أنا في حقج أخطيت، كلي ندم اعذريني، وغير الرضا ما بغيت، ياما ظلمتج بالقسا، وياما تماديت، نسيت الجنة تحت ريولج نسيت، مالي غنى عنج ولحضنج رديت، على ما فات ومضى ندمت وبجيت، يايُمَّه“.
وكانت الفنانة حلا نورة قد روّجت شائعة في وقت سابق، عن وفاة والدتها، لتقوم الأخيرة بنشر فيديو ظهرت خلاله تبكي نافية خبر وفاتها، وأعربت عن حزنها الشديد، مما فعلته ابنتها بها، مؤكدة أن ذلك كله بسبب الشهرة، لتسارع ”حلا“ عقب انتشار الفيديو بإعلانها اعتزال الفن، ثم تراجعت عن قرارها.
وخاضت ”نورة“ الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ”التاسع من فبراير“، من بطولة: هنادي الكندري، ومحمود بوشهري، وسلمى سالم، وإبراهيم الحربي، ويوسف البلوشي، وشيلاء سبت، وشهد ياسين، وهو من تأليف الكاتبة سحاب، وإخراج سائد الهواري.
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