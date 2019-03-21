هشام سليم يكشف تجربته مع المخدرات.. ويعترف: أنا رجل أعمال فاشل (فيديو)

قال الفنان المصري، هشام سليم، إنه قام بتجربة مادة مخدرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء وجوده هناك للدراسة.

وأضاف سليم ”عند عودتي من أمريكا، سألني والدي: عملت إيه في أمريكا؟، قلت له جربت مادة مخدرة!، ووقتها شعرت بقوة غير طبيعية“.

وأردف في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”حفلة 11“ على قناة ON E، الذي تقدمه الإعلامية المصرية سمر يسري ”لكنني قررت عدم خوض هذه التجربة مرة أخرى، ومن بعدها لم أتعاطَ مخدرات في حياتي مطلقًا“.

وأضاف الفنان المصري ”أنا رجل أعمال فاشل جدًّا، ولو عندي 10 ملايين دولار سأقوم بوضعها في البنك وأعيش على فوائدها“.

وأوضح الفنان هشام سليم، أن والده الكابتن صالح سليم، كان يعطيه أربعين جنيهًا كمصروف شهري، يشتري منها الملابس، وينفق على سيارته، وعلى أشياء من هذا القبيل.

يذكر أن هشام سليم قدَّم العديد من الأعمال الفنية على مدار تاريخه في الدراما، منها ”بين عالمين“،“كلمة سر“، ”اسم مؤقت“، ”أهل إسكندرية“، ”هوانم جاردن سيتي“، و“أرابيسك“ وغيرها من المسلسلات.