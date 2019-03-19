زوج السعودية سارة الودعاني يظهر للعلن للمرة الأولى (فيديو)

عمدت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية سارة الودعاني، إلى إظهار زوجها عبدالوهاب السياف للعلن عبر حسابها في ”سناب شات“، بعد أن حرصت على إخفائه عن الظهور في حساباتها في مواقع التواصل طوال فترة ارتباطها به.

وأظهر مقطع فيديو قصير، زوج سارة الذي كان منشغلًا بهاتفه الجوال، فيما كتبت على المقطع ”أبو سعد“، تأكيدًا أنه زوجها.

وسبق أن انتشرت صور تجمع سارة بشخص قيل إنه زوجها عبدالوهاب، لكن كانت هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها ”الودعاني“ هوية زوجها.

ولاقى تصرف سارة في الكشف عن وجه زوجها، ردود فعل مختلفة بين ناشطين، فمنهم من عبَّر عن إعجابه بـ“وسامته“، ومنهم من سخر من الشبه بينهما.

وأبدت مغردة على موقع ”تويتر“ تدعى ”ريمة“ إعجابها: ”زوج سارة الودعاني مرااااا حلو ماشاء الله“.

وأيدتها ”رغد سالم“: “ زوج سارة الودعاني طلع حلو حاليا ما الومها لما تغطيه“.

وسخرت ”شذى“ بالقول: ”زوج سارة الودعاني يشبهها“.

كما قال ناشط يدعى ”هيومان“: ”عائلة عبارة عن حواجب اتخيل ابنهم عبارة عن حاجب بعدين من يكبر تطلع باقي اعضائه“.

يذكر أن سارة الودعاني رزقت قبل عدة أسابيع بابنها الأول، والذي سمّته سعد، إذ أظهرته إلى العلن منذ لحظة مولده.