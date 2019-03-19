مايك تايسون وعمرو سعد في كواليس ”حملة فرعون“ (صور)

نشر الفنان المصري عمرو سعد، أول صورة تجمعه بالملاكم العالمي والفنان مايك تايسون، خلال جلسات تصوير فيلم ”حملة فرعون“.

وعلق سعد على الصورة التي نشرها عبر صفحته في ”إنستغرام“، قائلًا: ”الأول كان طيبًا ورائعًا في التصوير مايك تايسون، واللي جاي؟!“.

ووصل الملاكم العالمي قبل 3 أيام إلى القاهرة بصحبة زوجته روبين جيفنز، وحرصا على زيارة أهرامات الجيزة سويًّا عقب وصولهما إلى مصر مباشرة، والتقطا عددًا من الصور التذكارية معًا، تمهيدًا للمشاركة في فيلم ”حملة فرعون“ الذي يتم تصويره حاليًّا، ويخوض بطولته الفنان عمرو سعد.

ومن المقرر أن يقوم تايسون بدور أحد زعماء المافيا الذين يتاجرون في أعضاء البشر، ويجمعه عدد من المشاهد برفقة الفنانين عمرو سعد وروبي بطلي الفيلم.

ويعتبر مايك تايسون من أشهر ملاكمي أمريكا ويلقب بالرجل الحديدي، إذ حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 عامًا، ليستمر بعدها في كسر سلسلة من الأرقام القياسية التي سجلها باسمه؛ ما جعله يمتلك شعبية كبيرة، دفعته لدخول عالم التمثيل فيما بعد ليشارك في مجموعة من الأفلام.