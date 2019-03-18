تستعد لإقامة حفل زفافها قريبا.. ريهام حجاج تثير التساؤلات ببطنها المنتفخ (صور)

أثارت الفنانة المصرية، ريهام حجاج، جدلًا بعد ظهورها ببطن منتفخة، ما رجح البعض حملها من زوجها رجل الأعمال، محمد حلاوة.

وتداول متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الصور للفنانة ريهام حجاج، خلال تواجدها بإحدى المناسبات بصحبة صديقتها الفنانة نسرين إمام، وقالوا إن ريهام حامل من زوجها حلاوة، المنفصل مؤخرًا عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكانت ريهام حجاج، تستعد لإقامة حفل زفافها على محمد حلاوة خلال الفترة المقبلة، وسترتدي الفستان الأبيض، بعد الانتهاء من تصوير آخر أعمالها.

جاء ذلك حينما وجهت إحدى متابعيها على صفحة ”إنستغرام“ سؤالًا نصه: ”إنتي ليه معملتيش فرح يا ريهام ولبستي فستان أبيض واتصورتي“؟. لترد حجاج بقولها: ”بعد ما أخلص تصوير إن شاء الله“.

وأثارت ريهام جدلًا واسعًا في الوسط الفني خلال الفترة الماضية، بعد نشر صورها مع ”حلاوة“، وبرغم تأكيدها أنها لم تكن سببًا في إفساد علاقته مع ”ياسمين“ إلا أنها تعرضت لحملة هجوم شرسة من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي، ووصفوها بأنها ”خطافة رجالة“، وهو ما اضطرها لتنشر ردًا مطولا على صفحتها، تنفي فيه هذه الاتهامات، وتقول: ”مفيش راجل بيتسرق“.

على الجانب الآخر، تشارك الفنانة ريهام حجاج في بطولة مسلسل ”كارما“، بجانب كل من محمد كيلاني، وولاء الشريف، وشيرين، ونور محمود، وعمر الشناوي، وعبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، وآخرون.