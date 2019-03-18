الدكتورة خلود تظهر بإطلالة رمضانية و“تاتو“ باسم زوجها (صور)‎

اعتمدت الفاشينيستا الكويتية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود، إطلالة جديدة لها، حيث ظهرت بـ“ثوب“، من دار هناء، وشاركت متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها في ”إنستغرام“، ظهرت في إحداها وعلى يدها ”تاتو“، منقوش عليه اسم زوجها ”أمين“.

وعلقت خلود على الصور قائلة: ”التوب يهبل تقدرون تلبسونه مع جينز أو مع فستان تحته، من دار هناء شغلها حلو عندها تصاميم حق رمضان والبيع عندها جملة ومفرق“.

وتساءل متابعوها، عن وزنها؛ خاصة أنها وضعت توأمها الثلاثة قبل شهر ونصف، فقالت متابعة: ”واي خلود ضعفتييي وايد“، فردت متابعة أخرى: ”عادي يا قلبي كانت سمينة شوية والباقي موية ولما ولدت كله راح نقص وزنها والموية راحت“.

وأضافت ثالثة: ”نحفانة كثير بس الجميل جميل خلود قلبي نورتي من جديد الحمدلله ع سلامتك“، وأعرب آخرون عن إعجابهم بإطلالتها.

وعلق البعض على التاتو، الذي رسمته على يدها، فقال أحدهم: ”وكاتبة ع إيدها أمين، يعني هيي هي خلود“، وأضاف آخر: ”إنتي راسمة تاتو“.

من جانب آخر، يتواجد ”أمين“، زوج الدكتورة خلود، حاليًا في السعودية؛ لأداء مناسك العمرة، ونشرت ”خلود“ مجموعة من الصور عبر ”إنستغرام“، له وهو يرتدي ملابس العمرة، وتضمنت إحدى الصور توجيهه الدعاء لزوجته تارة ولأبنائه تارة أخرى.

يُذكر، أنّ الدكتورة خلود، أعلنتْ لجمهورها عن مفاجأة بولادتها 3 توائم لا توأمين، كما تردّد، كما أقامتْ حفلًا على أنغام الموسيقى؛ احتفالًا باستقبالهم.