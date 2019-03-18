داليا البحيري تكشف حقيقة مرض الزعيم عادل إمام وكواليس ”فلانتينو“ (فيديو إرم)

كشفت الفنانة داليا البحيري حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخرًا، حول مرض الفنان الكبير عادل إمام، وتسببت في توقف تصوير مسلسله الجديد ”فلانتينو“ بعض الأيام، مما يهدد بخروجه من السباق الرمضاني المقبل.

وأوضحت النجمة المصرية في لقاء خاص مع شبكة إرم نيوز، أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة ويقوم بتصوير مشاهد مسلسله الجديد فلانتينو بشكل منتظم، مشيرة إلى أنه بعض الأيام في نهاية التصوير يشتكي من الإرهاق فقط؛ الأمر الذي قد يكون سببًا في صدور مثل هذه الشائعات.

وعن عودتها مرة أخرى للعمل مع الزعيم بعد غياب 13 عامًا عن فيلمهم ”السفارة في العمارة“، أعربت البحيري عن سعادتها الغامرة بالعمل مجددًا مع قيمة وقامة فنية كبيرة بحجم الفنان عادل إمام.

وعن طبيعة عملها في مسلسل ”فلانتينو“، أوضحت البحيري أنها تجسد دور فتاة من ريف مصر تدعى نورا وتعيش طوال عمرها في مدينة طنطا والتي تنتمي لها البحيري في الأساس، ثم تنتقل بعد ذلك إلى القاهرة المدينة وتتعرض لمواقف مختلفة؛ بسبب اختلاف العادات.

وحول إمكانية قيامها بالعمل المسرحي من عدمه، أعربت البحيري عن تخوفها الشديد من الإقدام على هذه الخطوة، واصفة إياها بالمخيفة للغاية؛ وذلك بسبب عدم وجود تجارب لها بالعمل المسرحي قبل ذلك.

وجدير بالذكر، أن مسلسل فلانتينو من إخراج رامي إمام ابن الزعيم عادل إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، كدلال عبدالعزيز ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة، إضافة إلى طارق الإبياري ومحمد كيلاني وسليمان عيد، وغيرهم من الفنانين الكبار.