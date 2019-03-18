عمرو دياب يرد على أنباء انفصاله عن دينا الشربيني (فيديو وصور)

حسم النجم المصري عمرو دياب الجدل بشأن أنباء انفصاله عن الفنانة المصرية دينا الشربيني، وذلك بعد حضور حفل عيد ميلادها خلال الساعات الماضية، والذي أقيم خلال تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد ”زي الشمس“.

ونشر الفنان المصري عمر السعيد، مقطع فيديو من الاحتفال عبر صفحته على ”إنستغرام“، وعلّق قائلًا: ”عيد ميلاد دينا الشربيني في لوكيشن تصوير مسلسل (زي الشمس) رمضان القادم“.

وبدا من الفيديو الجديد الذي نشره عمر السعيد، ظهور دينا بملابس مختلفة عن الحفل الأول، وهو ما يعني أنه احتفال ثانٍ لها فاجأها به عمرو دياب في كواليس التصوير.

يأتي ذلك، بعد أن أثير جدل حول غياب الفنان عمرو دياب عن الاحتفال الأول بعيد ميلاد دينا الشربيني، الذي أقامه له زملاؤها في المسلسل، حيث ظهرت بمفردها، وهو الأمر الذي فتح باب التساؤلات عن مصير علاقة عمرو بدينا.

وكان متابعون لحساب الفنان عمر السعيد، تساءلوا عن سبب غياب الهضبة، خاصة أن دينا ظهرت في عيد ميلاد عمرو مؤخرًا، ونظمت له الحفل.

وتحتفل دينا الشربيني بعيد ميلادها في 17 مارس من كل عام، وتقوم حاليًا بتصوير مسلسل ”زي الشمس“، المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.