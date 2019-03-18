لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة صادمة (صور وفيديو)

فاجأت الإعلامية السعودية لجين عمران متابعيها بإطلالتها الجديدة والمختلفة تمامًا، إذ عمدت إلى الظهور بشعر قصير للمرة الأولى.
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#Repost @voguearabia ・・・ Chaumet’s (@chaumet_arabia) Liens collection celebrates the love that bonds family together, as epitomized by Saudi TV star Lojain Omran (@lojain_omran). In partnership with Chaumet. #Chaumet #Jewelry #VogueArabia Photography: Sabrina Rynas (@sabrinarynas)| Style: Jennifer Kolomoni (@bambikoko)| Hair and Makeup: Denny Clements (@dennymakeupdxb) at MMG Artists | Production: Camilla Fitz-Patrick (@camillalouisefitzpatrick) تحتفي مجموعة Liens من شوميه بالحب الذي يجمع بين أفراد العائلة، والذي تجسّد أجمل معانيه الإعلامية السعودية الشهيرة لجين عمران. بالشراكة مع شوميه. #شوميه #مجوهرات #ڤوغ_العربية .. .. ..
ولطالما عُرفت لجين بشعرها الأسود الطويل، والذي حافظت على مظهره طوال سنوات عملها وشهرتها، قبل أن تظهر بصورة ومقطع فيديو نشرتهما عبر حسابها في موقع ”تويتر“، وهي بشكل مختلف لصالح إعلان لمجوهرات ”شوميه“، كما ظهرت بالإطلالة الجديدة على صفحة غلاف ”فوغ“ العربية.
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.. .. تشرفت بأول تعاون لي مع ( دار شوميه) الفرنسية للمجوهرات الراقية @chaumet_arabia .. و أقدم و أعرق مجلة (فوغ أرابيا) @voguearabia .. كان لديهم رؤية جريئة و مختلفة في بالهم ????.. و هي إنهم يصوروني و لكن بنسخة "فرنسية" و تحديدا في حقبة "الستينات" 60s و هي حقبة زمنية راقية .. .. .. تجسّد مجموعة Les Liens de Chaumet رؤية عصريّة لبمجوهرات التي تعبّر عن إحساس صادق. وهي تشكّل منذ ابتكارها في العام 1970 تعبيراً رمزياً عن روابط (❤الحب ، العائلة ، الصداقة ❤) ليصف قوة إرتباط العلاقات الحقيقية .. .. تمّ تنفيذها بـالذهب وترصيعها بـالألماس والأحجار الكريمة الملوّنة لتعبّر عن قوة الروابط التي تصبح أكثر غنى ومتانة مع مرور الأيام. .. .. هذا مختصر لخلف الكواليس و باقي الصور في قناتي على اليوتيوب????
ولم تعلق الإعلامية السعودية مطلقًا على إطلالتها، واكتفت بإعلان ترويجها لمجوهرات ”شوميه“.
يذكر أن لجين عمران نظمت حفلًا ضخمًا مرة أخرى لابنتها في إمارة دبي قبل يومين بمناسبة زواجها، وحضره عدد من شهيرات الإعلام والفن.