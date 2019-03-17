شاهد الراقصة المصرية دينا بملابس الإحرام (صورة)

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دينا شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رحيم" مع ياسر جلال" و"نسر الصعيد" مع محمد رمضان.