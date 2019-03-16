الملاكم مايك تايسون يصل القاهرة للمشاركة في الفيلم المصري ”حملة فرعون“ (صور)‎

وصل الملاكم العالمي السابق مايك تايسون، إلى القاهرة، من أجل المشاركة في الفيلم السينمائي المصري ”حملة فرعون“.

وكشف منتج الفليم، محمد السبكي أن تايسون، سوف يحصل على 750 ألف دولار نظير مشاركته في الفيلم، حيث يجسد الملاكم العالمي السابق دور أحد زعماء المافيا.

ومن المقرر أن يبدأ مايك تايسون، التصوير الثلاثاء المقبل، بعد أن تجمعه جلسة مع مخرج العمل بعد غد الاثنين للوقوف على تفاصيل المشاهد التي سيقدمها.

والفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن، ومن المرجح عرضه بموسم عيد الفطر المقبل، ويتم تصويره بين مصر ولبنان، ويتفاوض منتج الفيلم مع نجوم عالميين آخرين للمشاركة في بطولة العمل أيضًا.

ومايك تايسون ملاكم أمريكي شهير لقب بالرجل الحديدي، وحصل على لقب بطل للعالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 عامًا.