"صديق العمر" يستمر رغم وفاة الليثي

أكد فريق عمل مسلسل "صديق العمر" أن رحيل المنتج والسيناريست "ممدوح الليثي"، خسارة كبيرة للسينما والدراما في مصر، وأن الكل تعهد بخروج المسلسل في أفضل صورة، تقديراً لصاحب الفكرة، حيث إن المسلسل معتمد على كتاب "الرئيس والمشير"، الذي روى فيه ممدوح الليثي جميع التفاصيل التاريخية، التي عايشها بشكل شخصي، للنهاية التراجيدية لعلاقة الصداقة النادرة التي جمعت الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر.

ويواصل السيناريست محمد ناير كتابة حلقات المسلسل حالياً، فيما يعكف المخرج عثمان أبو لبن على الانتهاء من قائمة أبطال المسلسل، الذي يقوم ببطولته جمال سليمان في شخصية جمال عبد الناصر، وباسم سمرة الذي يجسد شخصية المشير عامر، ودرة في شخصية الفنانة الراحلة برلنتي عبد الحميد، وصبري فواز الذي سيقوم بدور محمد حسنين هيكل، وسيشارك في إنتاج المسلسل التلفزيون المصري بعد غياب طويل عن هذا المجال.

ونعت أسرة المسلسل والشركة المنتجة "الليثي"، صاحب القصة التاريخية للمسلسل الذي يجرى حالياً التحضير لانطلاق تصوير أول مشاهده مطلع شهر شباط/فبراير المقبل، ليكون العمل جاهزاً للعرض في رمضان 2014.