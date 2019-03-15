لماذا اعتذرت أروى جودة عن ”لمس أكتاف“ ياسر جلال؟

نفت الفنانة المصرية أروى جودة ما تردد من أسباب، حول اعتذارها عن المشاركة في مسلسل ”لمس أكتاف“، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري ياسر جلال، وينافس به في الموسم الرمضاني المقبل.

وقالت أروى، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إنها لم ترفض المشاركة بسبب عدم استجابتها لتخفيض أجرها، أو أن مساحة الدور صغيرة، موضحة أنها تساند صُنّاع الدراما للنهوض بها، كما أنها كانت ستجسد دور البطولة النسائية، وهو ما جعل كل ما تردد بمثابة ”شائعات“ لا أساس لها من الصحة.

وكشفت الفنانة المصرية السبب الحقيقي وراء اعتذارها، وهو ”شروط في العقد بتواجدها في موقع التصوير بشكل مكثف للانتهاء قبل شهر رمضان، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يتناسب مع وقتها“.

واستطردت: ”خلال الفترة الحالية غير مستقرة في القاهرة بشكل أساسي، وغالبية وقتي أقضيه بين أبوظبي وبيروت، نظرًا لظروف تصوير مسلسل صائد الأحلام، وهو عمل عربي مشترك يضم كوكبة من نجوم الفن في الوطن العربي“.

وتابعت: ”خشيت أن أتسبب في تعطيل تصوير مسلسل (لمس أكتاف)، فاعتذرت مع تقديم كامل الاحترام لصُنّاع العمل“.

وعن نجاح دورها في مسلسل ”أهو ده اللي صار“، والذي يُعرض حاليًا على إحدى القنوات، خارج الموسم الرمضاني، قالت إنها لم تتوقع كل هذا النجاح خاصة أن شخصية ”أصداف“ التي قدمتها صعبة وتركيبتها مختلفة، كما أن المسلسل خرج من السباق الرمضاني الماضي وتم عرضه خارج الموسم.