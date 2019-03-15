مجدي كامل ومها أحمد يكشفان تفاصيل خطأ طبي تسبب بـ“إعاقة“ ابنهما

كشف الفنان المصري مجدي كامل وزوجته الفنانة المصرية مها أحمد، تفاصيل ”الإعاقة“، التي تسببت في مرض ابنهما ”أحمد“، موضحين أنه نعمة من الله، ووصفا تواجده في حياتهما بأنه ”جنة“ الله لهما في الدنيا.

وأضاف مجدي كامل خلال مقابلة له برفقة زوجته في برنامج ”أنا وبنتي“ الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما، أنهما ”يسعيان دائمًا إلى توفيق وقتهما في العمل؛ بسبب ضرورة التواجد معه“.

وأكدت مها، أن ابنها لم يولد ولديه ”إعاقة“، ولكنه أصبح كذلك بسبب خطأ طبي ارتكبه أحد الأطباء.

وتابع مجدي: ”تم شده بالشفاط، وحدث له نقص في الأوكسجين؛ وهو ما سبب له شللًا دماغيًا“.

وأعطى الثنائي نصائح لمن لديهم نفس الحالة، بأن يكون هناك متابعة مع التخاطب والعلاج الطبيعي، ومتابعة مع طبيب المخ والأعصاب، مطالبين الدولة المصرية بالاهتمام بإنشاء مراكز لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت مها: ”ذهبت لنماذج من الدكاترة كانوا يقولون لي اتركوه هكذا، ورفض آخر تطعيمه بحجة أنه سيموت“.

ومن جانبه، بكى شريف منير، موجّهًا حديثه لمجدي ومها: ”لم أتحدث معكم بهذا العمق من قبل رغم أننا نعرف بعضنا جيدًا منذ سنوات، أشعر بالضيق لأنني لم أكن أعلم من قبل أن لديكم تلك الأزمة“.