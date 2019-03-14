الفاشينيستا السعودية ريم السويدي تكشف سبب ارتدائها الحجاب لمدة شهر فقط (فيديو)

كشفت الفاشينيستا السعودية، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، ريم السويدي، عن سبب ارتدائها الحجاب ونزعه في إحدى فترات حياتها.

وأوضحت في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج ”ع السيف“ الذي يعرض على شاشة قناة atv الكويتية، أن أول صورة نشرتها لنفسها عبر ”السوشيال ميديا“، كانت دون حجاب، في تأكيد منها أنها لم ترتد الحجاب كي تتخلى عنه.

وأوضحت أنها انتهجت بعض الاحتشام عندما وصل متابعوها إلى 6 آلاف، حيث أصيبت وقتها بالرهبة، وهو ما جعلها تحذف صورها التي كانت بشعرها.

وأكدت ريم السويدي، أنها تعمدت ارتداء غطاء رأس وإظهار الرقبة، وإظهار بعض من شعرها، وحتى طريقة ارتدائها الملابس، حتى لا يتم تصنيفها على أنها محجبة.

وأضافت قائلًة: ”مع مرور الوقت أحسست بالتناقض داخلي، حتى جاء عام 2016 وقررت ارتداء الحجاب كاملًا، ولكن هذا لم يستمر إلا شهرًا واحدًا.

وأرجعت سبب ارتدائها الحجاب، بأنه كان قرارًا ”تحت الإجبار“ لإرضاء شخص ما – لم تذكر اسمه- كما أنها أحست أنها قررت ذلك من داخلها لإرضاء الآخرين، مستطردًة: ”تخليت عن الحجاب بقرار مني، وقلت للمتابعين يا جماعة أنا غلطانة“.

وأشارت إلى أنها نشرت صورة دون حجابها على ”إنستغرام“؛ ما جعلها تفقد الكثير من متابعيها الذين وصلوا إلى 5 آلاف، مضيفًة أنه بعد أن اعتاد الجمهور على ظهورها دون حجاب زاد عدد متابعيها إلى ما يزيد على 150 ألفًا.

وأشارت إلى أنها ومعها الفاشينيستات الأخريات لسن ”صُنّاع الجمال“، ولكن وقع الاختيار عليهن، وذلك في معرض حديثها عن ظهورها مع زملائها على غلاف مجلة ”فوغ“، العالمية.

وأوضحت ريم السويدي، أن نهاية عام 2016 وبداية عام 2017، كانت من أصعب الفترات التي مرت عليها في حياتها، إذ أعلنت أنها ”أفلست“، ولكم يكن لديها أي أموال في منزلها.

وأوضحت أن أسرتها في العمل وعائلتها لم يعرفوا بهذا الأمر، لافتًة إلى أنها مرت ببضع مشاكل واختلاسات، أدت لذلك.