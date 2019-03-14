مخرج سعودي: الفن يشهد طفرة كوميدية حقيقية بالمملكة (فيديو)

اعتبر المخرج السعودي ”نايف الكرشمي“ أن الفن في الوقت الحالي يشهد طفرة كوميدية حقيقية في السعودية، قائلًا ”نحن نعيش ثورة الترفيه حاليًا“.

وأضاف الكرشمي، خلال برنامج ”طارق شو“، المذاع على قناة ”روتانا خليجية“، أن الكوميديا في الماضي كانت تعتمد على الشخصيات، وأن بداياته مع الترفيه كانت في فترة التسعينيات عندما كان طالبًا في المدرسة، مبينًا أنه توقف بعد ذلك عن العمل الفني لفترة وتوجه إلى تنظيم المعارض، حيث أسس مع شقيقه شركة لتنظيم المعارض والفعاليات.

وأوضح أنه ”عمل في المسرح لأنه يحبه ويرى أنه ”أبو الفنون“، لكنه بدأ في تطوير نفسه ودخل إلى العمل التلفزيوني حيث عمل مخرجًا، فشغله عمله في الإخراج وشركته عن المسرح، وبالتالي لم يكمل مشواره المسرحي، مشيرًا إلى أنه يفكر في تنظيم فعالية لنفسه يقوم خلالها بالمشاركة في عمل مسرحي، لكنه لا يرغب في أن يكون المنتج الذي يضع نفسه في دور البطولة.

ونايف الكرشمي مخرج وممثل وإعلامي، كانت بداياته في مهرجان ”الجنادرية“ بدور شاعر في محاورة شعرية، ويعتبر أحد مؤسسي فرقة ”مواهب وأفكار“، وكان من البرامج الأسرع وصولًا إلى الطفل.

وقدم الكرشمي شخصية (دبدوب الحبوب) و(مفيد)، إضافة إلى مشاركته في مسرحية بمدارس الحرس الوطني، التي جسّد خلالها شخصية قهوجي، وعدة أعمال أخرى، ونجح في سحب البساط من تحت كثيرين، بحسب متابعين للوسط الفني.