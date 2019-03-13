نوال الكويتية تترأس لجنة تحكيم مسرح ”كالد“ للمواهب

أعلنت المطربة نوال الكويتية عبر حسابها في موقع ”تويتر“ أنها انضمت إلى لجنة التحكيم لمسرح ”كالد“ للمواهب الذي تقيمه الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم، كرئيسة لها، إلى جانب عضوي اللجنة يعرب بورحمة ويوسف الحشاش.

وذكرت نوال في تغريدتها، أن البرنامج والذي يحمل اسم ”كالد غوت تالنت“ سينطلق يوم السبت المقبل الـ 16 من مارس/آذار.

وتضمنت التغريدة: ”سعيدة ومتشرفة جدًّا جدًّا كوني ضمن لجنة التحكيم مسرح كالد للمواهب الذي تقيمه الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم ومتشوقة للقاء أبنائي الحلوين . يوم السبت الموافق الـ ١٦ من مارس ٢٠١٩ الساعة الرابعة عصرًا“.

سعيدة ومتشرفة جدا جدا كوني ضمن لجنة التحكيم مسرح كالد للمواهب الذي تقيمه الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم ومتشوقة للقاء أبنائي الحلوين ????????. يوم السبت الموافق ١٦ مارس ٢٠١٩ الساعة الرابعة عصرا pic.twitter.com/BOjMJgBjGQ — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) March 12, 2019

والجمعية الكويتية لاختلافات التعلم KALD هي منظمة إنسانية غير ربحية، تعمل من أجل مساعدة الطلبة ذوي اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وصعوبات التعلم المحددة.

ومن المرجح أن تنضم نوال الكويتية للجنة ”ذا فويس“ الخاصة بكبار السن فوق 50 عامًا، والتي ستنطلق في موسم جديد، فيما ذكرت مصادر أن هذا قد يكون كتعويض للفنانة الكويتية بعد أن استغنت عنها ”أم بي سي“ قبل عامين لتأتي أحلام، ثم عادت وتراجعت عن ذلك، ووعدتها المحطة لاحقًا بالانضمام إليها ببرنامج آخر.