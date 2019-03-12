فجر السعيد تهدد أصالة بشن ”حرب شعواء“ عليها (فيديو)

زادت حدة هجوم الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد على المطربة السورية أصالة، عقب تصريحات الأخيرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه ”الحكاية“.

وكانت الإعلامية فجر قد انتقدت أصالة بشدة في وقت سابق، عقب تصريحات الأخيرة برغبتها في الحصول على الجنسية المصرية، معلقة: ”أصالة تطالب بالجنسية المصرية وتقول خلصوني، للعلم أصالة تحمل الجنسية البحرينية، وبالتالي نفهم من كلامها أنها تريد التخلص من الجنسية البحرينية، لا حول ولا قوة إلا بالله“. وتساءلت فجر عن الكيفية التي حملت بها أصالة 3 جنسيات وهي البحرينية والفلسطينية والسورية، رغم أن القانون يمنع ذلك.

بدورها، أوضحت أصالة من خلال مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب حقيقة مطالبتها بالجنسية المصرية: ”عشت في دول عربية كثيرة في طفولتي، غصبن عني عندي ولاء لدول عربية، والبحرين لأني بحمل جنسية البحرين، والي اهلي هنيك، امي واخواتي، عندي اصدقاء من كل الدول العربية، طبيعي يكون عندي هذا الانتماء، ودايما بقول أنا بس ناقصني البسبور، لأكمل شعوري والمجاملة، إنما أنا بسافر وعايشة، والفضل لكل نجاحاتي مؤخرا لحصولي على الجنسية البحرينية، للي بفتخر فيها فوق ما تتصور، (..) وهو اللي حولوه لعدم اعتزازي، وهو عكس تماما لحقيقة شعوري لكوني حاصلة على البسبور البحريني“.

وردت على انتقادات فجر السعيد، دون أن تذكر اسمها: ”غلاظة، غلاظة، شو بنا نعمل، بقول أنا نضجت، وما عاد إلي حجة قول إني متهورة، ماعاد إلي مبرر، كوني نضجت عيب، والله نفسي ارجع متل ماكنت ببداياتي وأعمل حرب شعواء، ولا الموضوع خلاص غلاظة ومرقت“.

لكن الإعلامية الكويتية تحدت أصالة في برنامجها: ”يرحم أمج، شان فيج خير، اقلبيها حرب شعواء، يرحم امج، انا طالبتج، اتركي العقل انا هلق عقلت، بس لو ارجع بداياي، ردي بداياتج، وشتميني، وقولي عني اللي تبين، بس تحملين ما جاش، اقسم بالله، ان بطلتي حلجج يا أصالة مرة ثانية، لتشوفين الحرب الشعواء“.

كما ألمحت المطربة السورية إلى أن هناك من يساند الإعلامية الكويتية، دون أن تشير إلى اسم المطربة الإماراتية أحلام المعروفة بعلاقتها بفجر، حيث قالت: ”هي الست والله مابعرفها عمري ما اجتمعت فيها، بتعرف هي لو عطت نفسها فرصة تقعد معاي، أنا اكيدة إنها بتغير رايها أو بتخفو أو بتهدا، وبعرف إن فيه حد بيدعمها من زميلاتي الحبيبات، (..) فبعتقد إنو إيه، فيه هيك شي، لان مش مبرر مش معقولة، الله يهديها، هي كمان من بلد غالي جدا على قلبي“.

وأضافت: ”ومابتعرفني وبحياتا ما شافتني، بقول هاد حقيقة شعوري، وهي حولتا لشي ثاني معنى مش لطيف، شي ثاني، كان يمكن بخيالها، بس انا ما حبيت كونا تعاطت على صفحتها وقلولي قالتو ببرنامجا، الله يسامحها، او روح الله لا يسامحها كوني مشهورة فيها“.

بدورها، كذبت فجر السعيد ادعاءات أصالة: ”شذابة تعرفيني واجتمعتي فيني، شفتج مع إلهام شاهين في الفور سيزون، إنتي وأنغام وقاعدين مع بعض، وقعدنا وسولفنا وتكلمنا، وشفتيني كم مرة، شذابة، إلا اذا كنتي لما تشوفيني وتسلمين علي ما كنتي مركزة، يصير النسيان اسهل، احتمال (..) قعدت معاج أكثر من مرة، بصراحة القعدة معاج لا تسر، نهائي، جربت قعدت معاج، مليقة“.

كما نفت أن يكون هناك من يساندها لشن هجوم على أصالة: ”حدا بيدعمني على شنو، (..) بعدين منو إنتي علشان أنا يدعموني علشان انا انتقدج، انتي اوفر عندج احساس بنفسج، اوكي إنت فنانة ومشهورة، بس أنا فجر السعيد بعد، ما تسوين أصلا أحد يدعمني عشان أنتقدج، انا ممكن أحد يدعمني علشان امشي سياسة معينة مثلا، بس أنا أحد يدعمني علشان انتقدج“.