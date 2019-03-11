رامي إمام يكذب أنباء توقف ”فالنتينو“ لمرض الزعيم بفيديو من الكواليس

استأنف المخرج المصري رامي إمام، تصوير مسلسله الرمضاني ”فالنتينو“، الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام، نافيًا بذلك كل ما تردد من أنباء حول توقف تصوير وإنتاج المسلسل؛ بسبب أزمة صحية ألمت بالزعيم.

وبث رامي إمام مقطع فيديو من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، يظهر فيه الزعيم وهو يصور مشهدًا يجمعه بالفنانة داليا البحيري والفنان الشاب حمدي الميرغني والفنان جميل برسوم.

وأرفق إمام الفيديو بتعليق: ”اليوم.. من تصوير مسلسل فالنتينو – رمضان ٢٠١٩ – انتظرونا“.

يأتي ذلك في أعقاب بيان شديد اللهجة أصدره رامي إمام، أعرب فيه عن غضبه من الأنباء التي أحاطت بتوقف التصوير، مؤكدًا أن الزعيم، يتمتع بصحة جيدة، ومشددًا على أن التعرض لصحة عادل إمام بهذه الطريقة ”خط أحمر“، ولن يسمح به.

ونوه إلى أنه من غير اللائق أن يتم تناول ذلك في الصحف بهدف التعطيل والتشويش على العمل.

وتساءل رامي إمام في بيانه عمّن يقف وراء نشر أخبار سلبية عن المسلسل، معربًا عن دهشته إزاء ذلك، خاصة أنه تم تصوير أكثر من 40% من أحداث العمل في وقت قياسي.