رانيا يوسف تعود لإثارة الجدل بارتدائها الـ“هوت شورت“ (صور)

ادت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لإثارة جدل الساحة الفنية من جديد لكن هذه المرة بإطلالة أكثر جرأة حيث ظهرت ترتدي ”هوت شورت“.

ونشرت يوسف صورًا لها بـ“جمبسوت“ ساخن عبر صفحتها الرسمية على ”إنستغرام“ أثناء تواجدها بأحد المطاعم وعلقت: ”تعلم أن تستمتع بكل دقيقة من حياتك“.

وتسببت الصور الجريئة في فتح النار عليها من قبل متابعيها، الذين استنكروا تكرار ظهورها بملابس وصفوها بالفاضخة، وذكروها بما فعلته في مهرجان القاهرة وسخروا من تبريرها حينما قالت وقتها ”البطانة ارتفعت“.

وسخرت إحدى الناشطات من صور ”رانيا“ وعلقت: ”اتأكدي إنك لابسة البطانة، ولا نسيتيها في البيت“، واضافت أخرى: ”احترمي سنك“، وتابع ثالث: ”فين البطانة يا رانيا“.

ودأبت الفنانة رانيا يوسف مؤخرًا على الظهور بملابس مثيرة، وهو ما عرضها لهجوم شديد خاصة بعد ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي، بفستان وصفه البعض بالفاضح.

وفى سياق آخر تستعد رانيا يوسف لتصوير أول مشاهد مسلسل ”ملايكة إبليس“ خلال الأيام المقبلة، والعمل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.