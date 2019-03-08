ريهام حجاج تثير الجدل بحذف صور زوجها محمد حلاوة من ”إنستغرام“

عادت الفنانة المصرية ريهام حجاج، لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث قامت بحذف صور زوجها من حسابها الشخصي بـ“إنستغرام”، في خطوة مفاجئة وصادمة لجمهورها.

وفوجئ متابعو ريهام، بحذف الأخيرة، جميع صور زوجها من صفحتها الشخصية، بما فيها الصورة التي أعلنت من خلالها زواجها رسميًا منه.

وجاء قرار حذف صور زوجها، تزامنًا مع نشرها صورة جديدة ظهرت خلالها واقفة أمام شاطئ مياه، دون أن تذكر اسم المكان، وبعدها سارع الآلاف من متابعيها إلى التجول والتعليق لها على إطلالتها الجديدة.

وتعدّدت تساؤلات متابعيها، حول سبب قيامها بهذا التصرف، وحذفها لصور زوجها، وهل وقع صدام بينهما، أم أنها تحاول إبعاد الجمهور عن حياتها الشخصية.

وكانت مجموعة من الصور لـ“ريهام“ و“حلاوة“ قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، في منتصف يناير الماضي، ومنذ ذلك الوقت اشتعلت حرب ”كيد النسا“ بين ياسمين عبد العزيز -الزوجة الأولى لحلاوة- وريهام حجاج.

جدير بالذكر أن الفنانة ريهام حجاج قدّمت بطولة مسلسل ”كارمن“، الذي يعرض حاليًا، ويشارك في بطولته محمد الكيلاني، ولاء الشريف، محمد مهران، محمد مرزيان، عمر الشناوي، أحمد حلاوة وهو من تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت.