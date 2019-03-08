هل تتسبب الحالة الصحية للزعيم بخروج ”فالنتينو“ من ماراثون دراما رمضان؟

واجه صناع مسلسل ”فالنتينو“ للفنان المصري الكبير عادل إمام، أزمات عديدة، منذ بداية تصويره ومشكلة تسويقه فضائيًا، وحتى تأجيل التصوير أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، رغم تبقي شهرين تقريبًا على بدء ماراثون دراما رمضان 2019.

وعلمت ”إرم نيوز“، أن فريق عمل المسلسل، ذهب إلى مكان التصوير، أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس الماضية، من أجل استكمال تصوير أدوارهم، إلا أنه تم إخطارهم بالتأجيل، بسبب ظروف صحية للزعيم عادل إمام.

ولم يتسن لـ“إرم نيوز“ معرفة تفاصيل الحالة الصحية للزعيم، التي تمنعه من الحضور إلى مكان تصوير المسلسل.

وأوضح المصدر أنه في حالة استمرار غياب الزعيم، قد يخرج ”فالنتينو“ من سباق دراما رمضان المقبل، في ظل عدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد الرئيسية.

وكان مسلسل ”فالنتينو“ قد واجه أزمة في بداية التحضير إليه، تمثلت في طلب الشركة المنتجة للعمل، شركة ”إعلام المصريين“ المسؤولة عن تسويقه، بدفع مبلغ أكبر من المتفق عليه، ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض الشديد.

الأمر الذي جعل الشركة المنتجة تهدد بعدم البدء في العمل، وهو ما قبلته شركة إعلام المصريين بإخراج المسلسل من خريطتها الرمضانية، بل وهددت الشركة المنتجة بالشرط الجزائي إن لم يتم تجهيز العمل قبل رمضان.

إلا أن الشركة المنتجة قررت سرعة البدء في تصوير المسلسل، بعد تخوف المنتجين رامي إمام وهشام تحسين من الشرط الجزائي المتواجد في العقد المبرم مع ”إعلام المصريين“.

”فالنتينو“ بطولة الزعيم عادل إمام، الفنانة دلال عبدالعزيز، سامح حسين، هدى المفتي، وفاء صادق، طارق الإبياري، ورانيا محمود ياسين ومحمد كيلاني وسليمان عيد وغيرهم من الفنانين.