بعد شائعة وفاتها.. شويكار: نحتاج مصل ضد ”الكذب وقلة الأدب“ (فيديو)

أعربت الفنانة المصرية، شويكار، عن استيائها من انتشار شائعة وفاتها، في الوقت الذي أكدت فيه حرصها على مراعاة أسرتها، ومحبيها المقربين من تداول مثل هذه الشائعات.

وعبر مداخلة هاتفية، مع برنامج ”كل يوم“، الذي يقدمه الإعلاميان: وائل الإبراشي، وخلود زهران، على فضائية ”أون .إي“، قالت شويكار: “ أنا الحمد لله كويسة، وزي الفل، ومفروض الناس تتأكد من المعلومات، وأنا تليفوني متاح 24ساعة وأرد على المتصلين“، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن مثل هذه الشائعات مستهدفة.

وأضافت شويكار: ”من يطلقون هذه الشائعات، يرددونها في كل وقت تتعمل فيه حاجة حلوة في البلد“.

ووصفت الفنانة المصرية الكبيرة صاحبة الـ83 عاماً، الكذب بأنه ”فيروس يحتاج إلى مصل، وما أسمته ”قلة الأدب“ قائلة: ”أنا كويسة وزي القردة“.

وعن متابعتها للأعمال الفنية الحالية، قالت إنها تتابع مسلسل ”أهو ده اللي صار“، موجهة التحية والتقدير لفريق عمل المسلسل، خاصة الفنانة سوسن بدر، التي وصفتها بـ ”أميرة الدراما“.

كما وصفت الفنانة المصرية، الكوميديا، بأنها صعبة، خاصة على العنصر النسائي، والصعوبة تتمثل في الجمع بين الوجه المقبول، وخفة الدم – بحسب قولها.