هكذا احتفلت أحلام بعيد ميلاد محمد الحلو بحضور سما المصري (فيديو)

احتفلت الفنانة والمطربة الإماراتية أحلام، بعيد ميلاد الفنان والمطرب المصري محمد الحلو داخل منزلها، و أديا معا أغنية تتر مسلسل ”ليالي الحلمية“.

ونشرت الراقصة المصرية، سما المصري، مقطع فيديو قصير أثناء حضورها حفل عيد الميلاد، حيث ظهرت أحلام بالملابس المنزلية الخاصة، مرتدية الروب المنزلي الشتوي، لتؤدي ”دويتو“ مع الحلو، احتفالًا بعيد ميلاده، ليعلق الحلو ”هي دي أحلام“.

ونشرت سما المصري، الفيديو عبر صفحتها الرسمية، بموقع نشر وتبادل الصور ”إنستغرام“، إلى جانب القناة الخاصة بها عبر موقع ”يوتيوب“، وكتبت: ”كل سنة وإنت طيب يا أحن صوت في الدنيا الفنان/محمد الحلو بمناسبة عيد ميلاده… وميرسي للملكة الفنانة النجمة/ أحلام علي الاستضافة الحلوة دي.. عيد ميلاد سعيد ياملك الاحساس“.

ويعد احتفال أحلام بعيد ميلاد محمد الحلو، فريد من نوعه داخل منزلها، وبمثابة مفاجأة لجمهور الفنانين الكبيرين، إلى جانب حضور سما المصري، التي لم تظهر معهما في مناسبات سابقة.

يذكر أن محمد الحلو من مواليد الثالث من مارس، عام 1955، وحصل على بكالوريوس من معهد الموسيقى العربية في السبعينات، وبدأ مشواره الفني من خلال غناء وتقديم العديد من الأغاني التراثية التي كان لها صدى كبيرًا في العالم العربي، قبل أن يقدّم أغنيات خاصة به، وتجعله في خانة نجوم الصف الأول في مصر والوطن العربي.