الفنان عمرو واكد: تلقيت تهديدات بالقبض علي فور عودتي لمصر

أعلن الفنان المصري عمرو واكد، رفض السلطات المصرية تجديد جواز سفره، مشيرًا إلى تلقيه معلومات عن إمكانية القبض عليه، والتربص به حال العودة إلى مصر، كونه يتواجد بالخارج الآن، مؤكدًا يقينه بما تلقاه من معلومات.

وعبر حسابه بموقع ”تويتر“، كتب واكد نصًا: ”أنا في الخارج أصلًا وبلغوني لو رجعت مصر مش هيحصلي طيب وكل حاجة جاهزة على جرة قلم، وأنا مصدقهم الصراحة“.

انا في الخارج أصلا وبلغوني لو رجعت مصر مش هيحصلي طيب وكل حاجة جاهزة على جرة قلم. وأنا مصدقهم الصراحة. — Amr Waked (@amrwaked) March 4, 2019

ثم عاد ليغرد كاتبًا: ”التهديد كان كالآتي: بلغني إنه محكوم علي غيابي من القضاء العسكري المصري نيابة شمال القاهرة بـ5 سنين سجن وحكم آخر بـ3 سنين سجن بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة، رافضين يدوني نسخة من الحكمين لأن لم يصدق عليهما حتى الآن ولو هما منذ مايو الماضي، أنا مواطن مدني أمتهن الفن“.

التهديد كان كالآتي:

بلغني انه محكوم عليا غيابي من القضاء "العسكري" المصري نيابة شمال القاهرة ب٥ سنين سجن وحكم آخر ب٣ سنين سجن بتهمتين نشر اخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة. رافضين يدوني نسخة من الحكمين لأن لم يصدق عليهما حتى الآن ولو هما منذ مايو الماضي.

أنا مواطن مدني أمتهن الفن. — Amr Waked (@amrwaked) March 4, 2019

ثم عاد للكتابة مرة ثالثة على صفحته بعبارة: ”ورفضوا تجديد باسبوري“، في الوقت الذي أعلن فيه أمس الأحد موقفه الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة حاليًا داخل البرلمان المصري والتي تزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وتعطي هذه التعديلات الحق للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بالترشح والاستمرار في حكم مصر حتى عام 2034.