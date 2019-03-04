الفنان السعودي ماجد مطرب يكشف سبب إيقافه 11 عامًا (فيديو)

كشف الفنان السعودي ماجد مطرب فواز تفاصيل إيقافه عن العمل مدة 11 عامًا، خلال استضافته في برنامج ”طارق شو“، الذي يقدمه الفنان طارق الحربي.

وقال الفنان ماجد إن ”جملة“ قالها هي التي تسببت في إيقافه عن العمل سنوات طويلة.

وأوضح: ”الله يذكره بالخير علي الزهراني، سوى معي لقاء في البيت، وقتها بزر طال عمره وعلى القناة الأولى ومافيه أي قناة تنافس وكل الناس تعرفني، قلي ماشاء الله عليك يا علي إنت نجم، قلتله إيه نجم ولا يهمني إن زعل مني المطرب فواز ومحمد العلي، بعده طال عمرك الكلمة هاذي وقفتني 11 سنة“.

يذكر أن الفنان ماجد مطرب هو ابن الفنان مطرب فواز، وبدأ مسيرته التمثيلية وهو في العاشرة من عمره قبل أن يتم إيقافه، ويعاود نشاطه الفني في عام 2003، حيث شارك في عدة مسلسلات، كان آخرها ”شباب البومب 7“ في عام 2018.