أصالة تكشف حقيقة طلبها الحصول على الجنسية المصرية

كشفت الفنانة أصالة، حقيقة طلبها للجنسية المصرية بعد الضجة التي صاحبت ذلك عقب حفل أقامته في القاهرة، مؤكدة أنها كانت تداعب من تحبهم من المصريين لا أكثر.

وقالت أصالة في تغريدة لها عبر حسابها بـ“تويتر“: ”‏أنا أفخر بأنّي أحمل جنسية وطني الأمّ سوريا وجنسيتي الثانية الّتي كُرَّمتُ بها من وطني الحبيب البحرين وكذلك أحمل جنسيّة فلسطنيّه هديّة غالية من أهلنا هناك“.

وأضافت: ”لا أحمل جنسيّه أجنبيّة رغم أنّي من المفروض أنّ أحصل عليها وتنازلت، أنا واحدة منّ عوائل كثيره بالآلاف على امتداد الوطن العربي“.

وتابعت في توضيح لها بشأن ما أثير حول موضوع الجنسية: ”كل من تربطني بهم علاقة اجتماعية وإنسانية، أشعر أني منهم، سواء كانوا من المشرق أو المغرب، وليس انتقاصًا من أوطاني سوريا والبحرين وفلسطين أن أظهر مشاعري وأنا الأخت والصديقة والابنة البارة لكل من ذكرت، بأن أطلب أو بالعامية أتدلع على من أحبهم بأني أتمنى أن أحمل ذات الجنسية التي يحملونها، ولا أقصد بها سوى احترامي ومحبتي لا أكثر من ذلك“.

أنا أفخر بأنّي أحمل جنسية وطني الأمّ سوريا وجنسيتي الثانية الّتي كُرَّمتُ بها من وطني الحبيب البحرين وكذلك أحمل جنسيّة فلسطنيّه هديّة غاليه من أهلنا هناك، ولاأحمل جنسيّه أجنبيّه رغم أنّي من المفروض أنّ أحصل عليها وتنازلت ، أنا واحده منّ عوائل كثيره بالآلاف على امتداد الوطن العربي — Assala (@AssalaOfficial) March 3, 2019

وتابعت الفنانة: “أنا باستطاعتي الحصول على أكثر من جنسية أجنبية، وقد تنازلت عن حقي بالحصول عليها بكل سعادة ودون ضجيج.. أنا أحب بلادي وأتمنى لها كلها كل الخير والسلام، وختامًا.. رغم كل ما عانيته بسبب الشر والأشرار، لا أرى إلا غدا مشرق يوحد العرب ويقوي كلمتهم فنحن أساس الحياة وأصل العلم والفن والخير وسيكون لنا يوم نكون فيه كلنا تحت عنوان واحد ووطن واحد، حينها سأحصل على جواز سفري العربي الواحد، وإلى حينها أنا السورية البحرينية الفلسطينية وروحي عربية عربية”.

يذكر أن تغريدة أصالة جاءت بعد انتشار فيديو لها من حفلها نهاية فبراير الماضي، حيث طالبت بحصولها على الجنسية المصرية، وقالت نصًا ”تلزمني الجنسية المصرية أعطوني إياها وخلصوني وحياتي“.