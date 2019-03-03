عبدالله السدحان يوضح حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية

أكد الفنان عبدالله السدحان، أنه ”بخير ويتمتع بصحة جيدة“ وذلك في أول تعليق له بشأن الوعكة الصحية التي تعرض لها، بعد ظهوره على سرير الشفاء.

وعن قصة الفيديو الذي نشره عبر صفحته على ”تويتر“ يوم الأحد وهو يراجع الطبيب، قال السدحان في تصريح تلفزيوني، إنه ”بخير، وما فيه تعب ولله الحمد“، مشيرًا إلى أنه ”تعمد أن يسبق الأحداث خوفًا من انتشار الشائعة بشكل كبير“.

وأضاف السدحان: ”إحنا ما شاء الله شعب نكبر الشائعة سواء كنا شعب عربي أو غيره.. أنا تجنبت ردود الفعل السلبية ونشرت هذا الفيديو وأنا كويس وكله تمام“.

وكان الفنان الكوميدي قد نشر في ساعة مبكرة من يوم الأحد، فيديو يشير إلى تعرضه لوعكة صحية مفاجئة قادته لأحد المستشفيات، دون أن يوضح تفاصيل مرضه.

وظهر السدحان في مقطع فيديو راقدًا على السرير في المستشفى، بينما يقوم طبيب بفحصه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

ويعد السدحان من أشهر الممثلين في المملكة العربية السعودية بجانب ”ناصر القصبي“ وشارك في بدايته بأعمال كوميدية كثيرة، وكون ثنائيًا سعوديًا مع القصبي.

وأنشأ مؤسسة للإنتاج الفني بدايته عام 1974، وشارك في مسرح جامعة الملك سعود في الرياض، وبعدها بدأ مشواره الفني عام 1981، وله سلسلة كبيرة من المسلسلات والمسرحيات.