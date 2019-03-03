الدكتورة خلود تكشف عن تعرضها للخطر أثناء ولادة توأمها وتشوق جمهورها لمفاجأة جديدة (صورة)

كشفت الفاشينيستا الكويتية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود، عن تعرّض حياتها للخطر 5 مرات، أثناء عملية ولادة توأميها.

وقالت خلود في رسالة لجمهورها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، إنها تخطّت الألم وخطورة الولادة بفضل دعاء الكثيرين لها، والذين وصفتهم بأخواتها.

وكتبت الفاشينيستا الكويتية: ”الحمد لله رب العالمين على أجمل النعم اللي رب العالمين وهبني إياها، أجمل بيبيات الحمد لله على صحتهم وعافيتهم“.

وتابعت: ”الصحة والعافية والذرية الصالحة والزوج الصالح حب الناس، شكرًا لكل من توجه بالدعاء لي من بالغيب أو العلن، شكرًا لكل من ساندني سواء بكلمة أو بدعاء أو بسؤال“.

وأوضحت: ”ماعندي خوات بس إنتوا خواتي اللي ما جابتهم أمي جابتهم الدنيا الحلوة والنية الطيبة“.

واستطردت: ”ولادتي كانت وايد سهلة رغم تعبي بالحمل وتعرضت للخطر لأكثر من خمس مرات لكن بفضل رب العالمين ثم رضى والدي وزوجي ودعائكم الحمد لله تعديت كل مراحل الخطر ولله الحمد“.

وشوقت في نهاية حديثها متابعيها، لمفاجأة جديدة، قائلة: ”الله لا يحرمني منكم وإن شاء الله باجر بقولكم شنو المفاجئة الثالثة اللي قلتها ب أذون أمين“.

يُذكر أن أمين، شارك متابعي زوجته الفاشينيستا الكويتية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود، بمقطع فيديو عبر ”سناب شات“، ظهرت خلاله وهي في غرفة الولادة، حيث طمأنت محبيها على صحتها في أول ظهور لها بعد إنجابها طفليها التوأمين.