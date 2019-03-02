”سامانثا ماركل“ تكشف سر ”العداء“ مع ”ميغان“

كشفت ”سامانثا ماركل“، الأخت غير الشقيقة لدوقة ساسيكس، ”ميغان ماركل“ عن سر العداء المرير مع أختها.

وقالت ”سامانثا“، إن العداوة بدأت عندما قال الأمير هاري في حديثه على إذاعة BBC 4 عام 2017، إن العائلة المالكة هي ”العائلة التي لم تمتلكها ميغان أبدًا“، مبينًا بأن عائلته ”أحبت“ ميغان البالغة من العمر 37 عامًا بطريقة رائعة.

ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن سامانثا شعرت بالضيق من تلك التعليقات، موضحة أن ميغان تشعر بالحرج من أسرتها.

وانتقدت ”سامانثا“ في فيلم وثائقي جديد سيبث على القناة الخامسة غدًا الأحد، التعليقات التي أدلى بها الأمير هاري، وقالت إن ”أول شيء فكرت فيه هو أن هاري قد أعطى القصة الكاملة“.

وأضافت: ”استفسرنا لماذا تشعر بالحرج تجاه عائلتها“، لكنها واصلت اتهام شقيقتها ميغان بأنها ”ليس لديها قلب“.

وعن الرسالة التي نشرتها صحيفة ”ميل أون صنداي“، واتهمت والدها توماس ماركل بتحطيم قلبها ”إلى مليون قطعة“ من خلال ”إجراء مقابلات مع الصحافة، وافتعال قصص ومهاجمة زوجها الجديد“، قالت ”سامانثا“ إن ”الرسالة كانت إستراتيجية، ومكتوبة ومُصممة بأناقة، وكانت تريد فيها في الأساس أن تبين للعالم أن والدهما كذاب“.