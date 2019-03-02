”عندما تشيخ الذئاب“.. دراما متشابكة القصص بأسلوب شيّق (صور)

تواصل شركة ”Isee Media “ تنفيذ مسلسلها الثاني في سوريا، من إنتاج قنوات ”أبوظبي“ وهو المسلسل المعاصر ”عندما تشيخ الذئاب“، المقتبس عن رواية، تحمل الاسم نفسه، للكاتب الأردني الراحل جمال ناجي، سيناريو وحوار حازم سليمان وإخراج عامر فهد.

ويرصد العمل، صراعات وتحولات شريحة واسعة من المجتمع، فترة التسعينيات، التي شهدت جملة من الأحداث السياسية والاقتصادية، التي امتد تأثيرها على الوطن العربي بصورة عامة.

ويقوم العمل على قصص مشوقة متشابكة، ومتداخلة على أرضية اجتماعية وإنسانية، في إحدى الحارات الفقيرة، التي نتعرف فيها على نماذج إنسانية متنوعة، مثل: رجل الدين، اليساري، الشباب الطموح، العاشقة، الأم، المتمرد، وغيرها من هذه الشخصيات التي تدور مصائرها في حارة شعبية، تبدو للوهلة الأولى عادية، لكننا سرعان ما نكتشف أن هذا الحي، كان يومًا ما مسرحًا لعدد من الأحداث والأسرار المخفية، التي حكمت مصير سكانها، وقادت كل واحد منهم إلى مصيره.

ويقف العمل عند مفترقات طرق كثيرة، بحيث تكون شخصياته في حالة رهان وصراع بين أحلامها، وبين ما تفرضه الحياة، فشخصيات العمل ورغم أنها تعيش متفرقة، لكنها سرعان ما تتقاطع مع بعضها البعض، وتتصارع أمامنا، وكأن الجميع في لحظة ما يبحثون عن أوهام لا تتحقق، بل تأخذهم إلى نهايات غير متوقعة ومفاجئة.

ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، منهم: سلوم حداد، عابد فهد، فادي صبيح، محمد حداقي، أيمن رضا، سمر سامي، ميسون أبو أسعد، مرح جبر، هيا مرعشلي، حسن عويتي، باسل حيدر، أنس طيارة، علي كريّم، رشا بلال، سوسن أبو عفار، تولاي هارون، فاتن شاهين، مريم علي، نحسن غازي، هبة زهرة، ناصر وردياني، فرح دبيات، مهران نعمو.