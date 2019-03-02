فنانون أردنيون ينعون نبيل المشيني (صور) 

نعى عدد من نجوم الفن في الأردن الفنان نبيل المشيني ”أبوعواد“، الذي رحل، اليوم السبت، عن حوالي 80 عامًا.

وأشاد فنانون بمكانة المشيني الفنية، ومسيرته الطويلة، معربين عن حزنهم لفقدان الساحة الفنية الأردنية أحد أبرز رموزها.

وكتب الفنان الأردني، ساري الأسعد، نقيب الفنانين السابق، على صفحته بموقع فيسبوك: ”بقلوب يعتصرها الحزن والألم أنعى الزميل الفنان وشيخ الفنانين الأستاذ نبيل المشيني الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى.. نعزي زملائي وذويه وألهمنا جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

بقلوب يعتصرها الحزن والالم انعي الزميل الفنان وشيخ الفنانين الاستاذ نبيل المشيني الذي انتقل الى الرفيق الاعلى نعزي زملائي وذوية والهمنا جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون Posted by Sari Al Ass'ad on Saturday, March 2, 2019

كما كتب المخرج بسام المصري، على صفحته بفيسبوك: ”وداعًا شيخ الفنانين الأردنيين.. الفنان الكبير أستاذنا الغالي نبيل المشيني في ذمة الله، نسأل الله له الرحمة وعزاؤنا لأنفسنا وذويه آل المشيني الكرام إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وداعا شيخ الفنانين الاردنيينالفنان الكبير استاذنا الغالي نبيل المشيني في ذمة اللهنسال الله له الرحمة وعزاؤنا لانفسنا وذويه ال المشيني الكرامانا لله وانا اليه راجعونالمخرج بسام المصري Posted by ‎Tv director Bassam Al Masri Jordan المخرج الاردني بسام المصري‎ on Saturday, March 2, 2019

واستذكر الفنان الأردني حسين طبيشات، عبر صفحته الشخصية على موقع ”فيسبوك“، أبرز أعمال الفنان الراحل، مشيدًا بمسيرته الفنية الحافلة.