بعد إقامتها دعويَيْ طلاق ونفقة ضده.. سارة نخلة تهاجم زوجها (صور)

فتحت الفنانة السورية سارة نخلة النار على زوجها الممثل أحمد عبد الله محمود، من دون ذكر اسمه مباشرة، متهمة إياه بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها وأكل حقها.

وبينت سارة أن مقصدها من رسالتها النارية، التي كتبتها عبر حسابها الشخصي على ”انستغرام“، هو زوجها، من خلال ردها على تعليقات المتابعين الذين تفاعلوا معها.

وكتبت نخلة: ”ادعوا لي والنبي في صلاة الفجر بفك الكرب بس ومش عايزة نجيب اسم حد ظلمني وقهرني لأنه عارف نفسه كويس“.

وتابعت: ”حسبنا الله ونعم الوكيل فيك.. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد بياكل حق ولية، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك من جوا قلبي، فلوسي اللي كلتها وحقي اللي عايز تاكله يارب تشوف أيام شبه الأيام اللي عيشتهالي وأنا قليلة الحيلة وبعيدة عن أهلي، رووح حسبنا الله ونعم الوكيل، وريني هاتقول إيه لربنا لما يسألك ما اديتهاش فلوسها ليه بتمرمطها ليه هتقول إيه لربنا.. هتروح فين من ربنا“.

وانهالت التعليقات على منشور سارة، حيث كتب لها أحد النشطاء: ”أكيد جوزك طلقك وهرب بفلوس المؤخر“، فردت عليه قائلة: ”مطلقنيش رافعة قضية“، لتؤكد أن حديثها عن زوجها الفنان أحمد عبدالله.

فيما دعا لها آخرون بفك الكرب وتسهيل الأمر، والانتصار في معركتها القضائية ضد زوجها.

يذكر أن الفنانة سارة نخلة رفعت دعوى نفقة زوجية على زوجها، طالبته فيها بالإنفاق عليها، بعدما امتنع عن ذلك بغير حق شرعي، كما رفعت دعوى طلاق للضرر.

وقبل يومين، قررت محكمة أسرة 6 أكتوبر تأجيل دعوى النفقة المرفوعة ضد زوجها إلى جلسة 14 أبريل المقبل للاطلاع وورود التحريات.