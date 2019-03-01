صورة للملكة إليزابيث تُثير القلق خلال لقائها ملك الأردن في لندن

أثارت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، القلق بعد أن لاحظ مستخدمو ”تويتر“ يدها خلال لقائها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

وانتشرت مخاوف صحية بشأن الملكة بعد أن تم تصوير يدها باللون الأرجواني بشكل ملحوظ في قصر باكنغهام، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وصُوّرت الملكة البالغة من العمر 92 عامًا مبتسمة أثناء انضمامها إلى الأميرة آن لاستضافة الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا، ووليّ العهد الأردني الأمير الحسين.

لكن مستخدمي ”تويتر“ لاحظوا أن اليد اليسرى لصاحبة الجلالة تبدو وكأنها أُصيبت بكدمات في صورتها الرسمية في لندن.

وكتب أحد الأشخاص على تويتر:“أنا قلق.. لماذا لديها مثل هذه الكدمة الرهيبة على يدها اليسرى؟ ولكن كما هو الحال دائمًا ، تبدو مذهلة“.

وأضافت كولين وايت:“يا إلهي.. جلالة الملكة تبدو وكأن يدها أُصيبت.. أتمنى أن تشفى بسرعة“، بينما قالت نولا هينيسي:“أطيب التمنيات بالشفاء العاجل“.

وتتمتع الملكة إليزابيث بصحة ممتازة، على الرغم من أنها اضطُرت إلى الانسحاب من خدمة في كاتدرائية سانت بول في شهر يونيو/حزيران الماضي، مما أثار مخاوف بشأن صحتها، وقبل شهر واحد خضعت الملكة لعملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، وارتدت النظارات الشمسية في الأماكن العامة لتجنب الاضطرار إلى إلغاء التعاقدات المخطط لها منذ فترة طويلة.