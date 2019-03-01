حفل تكريم ”أسطوري“ للفنان الراحل أبو بكر سالم في السعودية (صور وفيديو)

نظمت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، مساء الخميس، حفل تكريم للفنان العربي الراحل أبو بكر سالم، متضمنًا فعاليات فنية وفولكلورية متنوعة.

وشهد الحفل حضورًا فنيًا حاشدًا، فيما وصفه كثير من المتابعين بـ“الأسطوري“.

وامتلأ مسرح الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض بالحضور، وبينهم كتاب وإعلاميون ونخب ثقافية وعشاق للفنان الراحل، قدموا جميعًا لمشاهدة الحفل الذي حمل عنوان ”ليلة في حب أبو أصيل“ وبدا أنه غير مسبوق من خلال الإعلانات الترويجية التي سبقت موعده بأيام.

وشارك على خشبة المسرح، 13 فنانًا سعوديًا وخليجيًا في أداء عدد من أغاني الفنان اليمني الأصل، بينما استعرض الحاضرون وبينهم رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، معرضًا لمقتنيات أبو بكر ضمت هدايا تذكارية، وملابس، وصورًا لخصت جزءًا من تاريخه الفني الذي امتد على مدى أكثر من 5 عقود.

معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ يفتتح معرض مقتنيات الفنان الراحل #ابو_بكر_سالم بحضور نخبة من نجوم الفن.

لحظات ويبدأ حفل التكريم @Turki_alalshikh @Enjoy_Saudi pic.twitter.com/IR2vVm0PjQ — ????Rotana Music (@RotanaMusic) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

وغنى الفنان عبدالرب إدريس، ”سر حبي فيك غامض“ على مسرح حفل التكريم، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع أشهر أغاني الفنان أبو بكر في العالم العربي، فيما غنى عبدالله الرويشد أغنية الراحل ”مافي حد مرتاح“، وغنى راشد الماجد ”يا سبحان“.

كما غنى الفنان الشاب مطرف المطرف، أغنية ”دون يا قلم“، ووقعت أغنية ”يا سهران“ من نصيب الفنان ماجد المهندس، وغنى ”عادك إلا صغير“ الفنان رابح صقر، وأدى ”وشلون حال الربع“ الفنان علي بن محمد.

وغنى الفنان المخضرم نبيل شعيل، ”مشكلة في الناس“، وأدى أغنية ”خنجر يماني“ الفنان فؤاد عبدالواحد، فيما غنى الفنان أحمد فتحي ”ظبي اليمن“

وفي أبرز فقرات حفل التكريم، ظهر الفنان الراحل على خشبة مسرح مركز الملك فهد عبر تقنية الهالوغرام، ليغني رائعته ”ما علينا من كلام الناس“ بينما تعلو صيحات الاندهاش من على مقاعد الحضور.

#ليلة_في_حب_أبو_أصيل

ابو بكر سالم يظهر في تقنية ”الهولغرام“ شيء جميل جداً ???? pic.twitter.com/8pbv21gXLy — محمد (@iMzv90) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

واختتم الحفل، بأداء جماعي للفنانين الـ13 المشاركين في إحياء حفل التكريم، وبينهم نجل الراحل، الفنان أصيل أبو بكر سالم، وعبدالمجيد عبدالله، وعبادي الجوهر، وغنائهم للأغنية الوطنية السعودية ”يا بلادي واصلي“ للراحل الذي غناها في سبتمبر/ أيلول في احتفالية المملكة بعيدها الوطني عام 2017، قبل أن يفارق الحياة في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.

قلوب نجوم الغناء تتحد سويا وتنصهر في أغنية #يا_بلادي_واصلي للعملاق الراحل #ابو_بكر_سالم حباً في الوطن@Turki_alalshikh pic.twitter.com/gh1jEtFPJX — ????Rotana Music (@RotanaMusic) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

وتم نقل الحفل على الهواء مباشرة، وبجانب الجمهور الكبير الذي تابعه عبر شاشة التلفاز، كان الجمهور الأكبر حاضرًا في مواقع التواصل الاجتماعي سواء بمتابعة وتداول مقاطع فيديو وصور من الحفل، أو بتدوين عبارات الترحم على الفنان الراحل واسع الجماهيرية.

ويعتبر أبو بكر سالم، مغنيًا وشاعرًا وأديبًا، وانتقل من اليمن إلى السعودية في سبعينيات القرن الماضي، وعاش متنقلًا بين عدن، وبيروت، وجدة، والقاهرة، إلى أن استقر في الرياض وتوفي فيها عن عمر ناهز الـ87 عامًا تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا.