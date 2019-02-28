محامية ياسمين عيسى ترد على اتهامات الموزع أحمد إبراهيم باقتحام منزله

كشفت سارة درويش محامية ياسمين عيسى، الزوجة الأولى للموزع أحمد إبراهيم، حقيقة تعدي موكلتها على مسكن الزوجية والاستوديو الخاص بهما، ردًا على زواج إبراهيم من الفنانة المصرية أنغام.

وأوضحت درويش في تصريحات تلفزيونية، أن ”المحضر الذي حرره أحمد إبراهيم ويتهم فيه زوجته الأولى بهذا الاتهام، افتراء وليس له أساس من الصحة“.

وأضافت: ”ياسمين لم تتهجم على منزله، ولم تأخذ معدات من الاستوديو، الذي هو ملك لهما“.

وتابعت: ”يجب على أحمد إبراهيم أن يراعي أن ياسمين أم أولاده، وألا يفتري عليها بهذا الشكل“.

فيما أكد موسى عيسى شقيق ياسمين، أن الأخيرة ”ستكون بخير بعد الصدمة التي تلقتها في زوجها“، موجهًا رسالة لأحمد إبراهيم يهنئه فيها على الزواج من أنغام.

يذكر أن ياسمين عيسى أقامت دعوى قضائية ضد أحمد إبراهيم للطلاق منه، فور وصول إخطار لها بزواجه من أنغام.