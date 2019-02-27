تأييد حبس محمد رمضان بتهمة السب والقذف

أصدرت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، حكمًا بتأييد حبس الفنان محمد رمضان، 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد اتهامه بالسب والقذف في حق محمد عبدالمتعال مدير عام قنوات MBC مصر.

وأوقفت المحكمة، تنفيذ الحكم ضد رمضان، في الجنحة رقم 10866 لسنة 2018، بعد بثه فيديو على صفحاته بمواقع التواصل، نقلته المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية سب فيه محمد عبدالمتعال.

ومن جانبه، أكد أشرف عبدالعزيز المُحامي بالنقض عن محمد عبد المتعال، أنه طالب بحبس رمضان، بتهمة السب والقذف وفقًا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306، و307، و308.

وأوضح في تصريحات صحفية: ”الأمر الذي استجابت له المحكمة، مع إيقاف التنفيذ، وسوف يتم الحبس في حالة تكرار جنحة السب والقذف“.

يذكر أن قنوات ”إم بي سي“ كانت قد أذاعت حصريًا مسلسل ”الأسطورة“ لمحمد رمضان، منذ عامين تقريبًا، إلا أنه وقع خلاف بين الطرفين، لينتقل الفنان الشاب إلى فضائية ”دي إم سي“ التي أذاعت مسلسله الأخير ”نسر الصعيد“ في شهر رمضان بشكل حصري أيضًا.