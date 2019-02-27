”توأم“ الدكتورة خلود وأمين يحصل على جائزة هي الأولى من نوعها عربيًا

نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، الدكتورة خلود، عبر حسابها ”سناب شات“ صورة عن تهنئة مقدمة من ”جائزة الهيثم للإعلام العربي“ التابعة ل“مجلس الوحدة الإعلامية العربية“ في الأردن، بمناسبة إنجابها توأمًا.

وقدمت ”جائزة الهيثم“ تهانيها وتبريكاتها للدكتورة خلود وزوجها أمين بمناسبة ولادتها، مبينة في التهنئة أنه ”وبسبب تزامن قدوم التوأم مع احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية، فإنها تمنح جائزة الهيئة للإعلام العربي لعام 2019 لتوأم الدكتورة خلود، ليصبحا بذلك أول مولودين يحصلان على جائزة عربية“.

ولم تذكر ”جائزة الهيثم“ أو الدكتورة خلود السبب في اختيار توأم نجمة مواقع التواصل الكويتية بشكل خاص للحصول على الجائزة.

والدكتورة خلود متزوجة من الموديل الأردني أمين، ولها منه ابنة تدعى ”خلود“ أيضًا، إضافة للتوأم الذي أنجبته مؤخرًا.

وهنأ الدكتورة خلود فنانون من الكويت ومختلف الدول العربية بمناسبة ولادتها، فيما لم تكشف الدكتورة خلود لحد اللحظة عن صور ولديها.