مونيا الكويتية تنفعل على الهواء بسبب سؤال عن شيك الـ5 آلاف دينار (فيديو)

كشفت الفنانة مونيا الكويتية، حقيقة إدانتها في قضايا التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح في الطريق العام ونشر مواد مخلة للآداب، مؤكدة أنها حصلت على البراءة في جميعها، وسيتكرر الحكم في باقي التهم الموجهة إليها.

وقالت مونيا في لقاء تلفزيوني، ردًا على من يصفونها بـ“المختلة عقليًا“ نظرًا لجرأتها وتصرفاتها المثيرة للجدل: ”لو كل مختل عقليًا معه 7 دكتوراه فيا أهلاً بالاختلال العقلي“.

وأضافت: ”ما يدعون أنني مختلة، يريدون الشهرة ولكنهم لا يستطيعون الوصول إليها، أو شباب يريدون الوصول لمونيا، ويتزوجون منها، فلا يعرفون، فيختلون عقليًا، ويبدأون في توجيه السباب للمشاهير لكي يشعر كل منهم بالسعادة والفرحة ويستطيع النوم“.

وبسؤالها عن تلقيها شيكًا بـ5 آلاف دينار من شخص يدعى أبو عبدالله كدعم لها بعد تعرضها لما أسمته بـ“حملة التنمر“ خلال الفترة الماضية، وهل هو فاعل خير أم شخص معلوم بالنسبة لها، قالت الفنانة الكويتية: ”أبو عبدالله شخصية كبيرة، إنسان جدًا محترم ويعرف من مونيا“.

وأردفت: ”يعرف الدكتورة الخلوقة المحترمة مونيا، فحب أن يعوضها بشيء من هذا القبيل“.

وتابعت حديثها منفعلة على الإعلامي فيصل العجمي الذي وجه لها السؤال، قائلة: ”سؤالك خبيث، ونظراتك خبيثة، وأعرف أن القصد من هذا السؤال هو ما المقابل لكي يعطيني هذه الأموال؟“.

وكانت مونيا الكويتية قد كشفت عن تلقيها هدية عبارة عن شيك بنكي قيمته ٥ آلاف دينار، من شخص يدعي ”بو عبدالله“، وذلك كتعويض منه لها، عن تعرضها لحملة تنمر خلال الفترة الماضية.

ووجهت مونيا رسالة شكر لهذا الشخص، عبر تطبيق ”الاستوري“ التابع لحسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، قائلة: ”مشكور يابو عبدالله ما قصرت تسلم إيديك.. وجيت البنك أصرف الشيك تسلم إيديك“.