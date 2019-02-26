هنا الزاهد تكشف لـ“إرم نيوز“ حقيقة خلافها مع خطيبها أحمد فهمي

كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن خلافاتهما مع خطيبها الفنان أحمد فهمي، مؤكدة أن كل ما جرى تداوله عارٍ تمامًا عن الصحة.

ووصفت الزاهد، في تصريح خاص لـإرم نيوز، علاقتها بأحمد فهمي بأنها ”سمن على عسل“، مشيرة إلى أنها تقابله يوميًا في العمل حيث يصوران مسلسل ”الواد سيد الشحات“، الذي يجمعهما لأول مرة وينافسان به في السباق الدرامي رمضان المقبل.

وأوضحت هنا أنها ستستأنف تصوير عدد من مشاهدها الداخلية في المسلسل اليوم أمام أحمد فهمي، مشيرة إلى أنهما يضغطان أيام التصوير للانتهاء قبل الموسم الرمضاني.

وعن عدم حضورها العرض الخاص لفيلمها السينمائي ”قصة حب“، الذي قامت ببطولته أمام أحمد حاتم، أكدت أنها كانت تصور مسلسلها الجديد، وهو ما تعارض مع عدم حضورها، نافية تدخل أحمد فهمي في عملها.

وكانت أنباء قد جرى تداولها تفيد بأن أحمد فهمي منع خطيبته هنا الزاهد من حضور العرض الخاص للفيلم مع الفنان أحمد حاتم، بسبب غيرته الشديدة عليها، ما فجر الخلافات بينهما، وهو ما نفته الزاهد.

يذكر أن مسلسل ”الواد سيد الشحات“ من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراج أحمد الجندي ومن إنتاج ”شركة سينرجي“، ويجمع أحمد فهمي وهنا الزاهد للمرة الأولى.

ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف، منهم أحمد فهمي ومحمد ثروث، وغيرهما.