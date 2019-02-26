شاهد.. من هنأ الدكتورة خلود بالولادة؟ (صور وفيديو)

وثّقت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، الشهيرة بالدكتورة خلود، قيام عدد من الفنانين بتهنئتها، وذلك بعد ولادتها لتوأمين.

ونشرت الدكتورة خلود عبر حسابها في ”سناب شات“ عدة صور ومقاطع فيديو لمهنئيها بمناسبة ولادتها، ومن بينهم فنانون أرسلوا لها باقات ورد، على غرار الفنان صالح الراشد والفنانة شيماء علي.

كما نشرت التهاني التي وصلتها عبر مقاطع فيديو لفنانين آخرين، على رأسهم الفنان المصري تامر حسني، الذي قال: ”بمناسبة اليوم الجميل ده يا خلود عاوز أقلك ألف مليون مبروك، ربنا يحفظلك ولادك ويتربوا بعزك إنتي وباباهم، وعاوز أقلك إن أمين بحبك قوي قوي قوي، ربنا يحفظكم من كل شر“.

كما هنأها الفنان العراقي سيف نبيل: ”خلودة الوردة وأمين حبايبي، الف مبروك عالمولودين“.

ووثقت الفنانة شيماء علي أيضًا مقطع فيديو لها تهنئ من خلاله الدكتورة خلود بولادتها: ”ان شا الله تكونو بخير، مبروك الدكتورة خلود الحمدلله على سلامتج ومبروك ما ياج، وإنشا الله ياربي يتربون بعزج“.

ورزقت الدكتورة خلود بطفليها التوأمين من زوجها الفنان أمين.

وكانت قد وثقت عبر حسابها في ”سناب شات“ لحظة دخولها المستشفى للولادة وفور خروجها من غرفة العمليات وولادتها.

ولم تنشر الدكتورة خلود أي صور لتوأميها حتى اللحظة، واكتفت بنشر صورة لها مع يد أحد طفليها، داعية بأن ”يحفظ الله لها أولادها“.