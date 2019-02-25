محمد حماقي يتعرض لكسر مضاعف في قدمه ويخضع لجراحة دقيقة (صور)

تعرض المطرب المصري محمد حماقي، إلى إصابة بكسر في القدم اليسرى خلال مشاركته في مباراة في كرة قدم مع بعض من أصدقائه بأحد ملاعب مصر الجديدة شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب مقربين من ”حماقي“، فإنه تم نقل المطرب المصري عقب إصابته مباشرة إلى أحد المستشفيات القريبة، لتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الإسعافات السريعة له.

وأكدت الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية إصابة حماقي بكسر مضاعف في القدم اليسرى، ويحتاج إلى تدخل جراحي دقيق، فيما قام الفريق الطبي بالمستشفى بعمل جبيرة مؤقتة على موضع الكسر حتى لا تتضاعف الإصابة وتتفاقم أزمته.

ويخضع حماقي- بحسب مقربين- الأربعاء الموافق 27 من فبراير الجاري لعملية جراحية دقيقة لتركيب شريحة ومسامير لتثبيت العظم المكسورة، مع التوصية بعد الحركة لمدة معينة يحددها الأطباء عقب إجرائه العملية الجراحية.

وكان محمد حماقي صرح قبل ساعات لأحد المواقع المحلية في مصر، أنه سيخوض تجربة التمثيل قريبًا وأنه استقر على الفيلم السينمائي الذي سيشارك فيه، مشيرًا إلى أنه انتهى من وضع كافة الترتيبات المتعلقة به، محتفظًا بالكشف عن اسم العمل والإعلان عنه في الوقت المناسب.

وكان محمد حماقي قد أكد في أكثر من مناسبة رغبته في خوض مجال التمثيل، وتقديم فيلم سينمائي من بطولته، ولكنه يضع شروطًا لهذه التجربة يجب توافرها قبل أن يخوضها لكي تظهر على أكمل وجه كما يتمنى.

وخاض محمد حماقي تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل ”لهفة“ الذي لعبت بطولته الفنانة دنيا سمير غانم، وظهر حماقي في إحدى حلقات المسلسل كضيف شرف، وظهر بشخصيته الحقيقية.

وطرح محمد حماقي في 24 يناير الماضي، أحدث ألبوماته الغنائية الذي حمل اسم ”كل يوم من ده“ الذي يعود به إلى جمهوره بعد غياب 4 سنوات.

وتعاون حماقي في ألبوم ”كل يوم من ده“ مع الشعراء أيمن بهجت قمر ونادر عبدالله وخالد تاج الدين وأمير طعيمة ورمضان محمد وودود وتامر حسين وأحمد علي موسى، والملحنين عمرو مصطفى وتامر علي ومدين وعزيز الشافعي وشريف تاج ومحمد يحيى وشريف بدر ومحمد النادي، والموزعين تميم وتوما ونادر حمدي ورامي سمير.