جومانا مراد تقود المنتج أمير نعمو للسجن

قضت محكمة سورية في مدينة دمشق، بحبس المنتج أمير نعمو 3 سنوات، والحجز على ممتلكاته؛ وذلك على خلفية الدعوى التي أقامتها ضده مواطنته الفنانة جومانا مراد.

ويأتي الحكم، في الوقت الذي لا يزال القضاء ينظر قضايا أخرى ضد أمير، منها قضية جنائية تقدر عقوبتها بنحو 15 سنة، وقضيتان بنحو 6 سنوات.

يضاف إلى ذلك غرامات قد تفرض عليه بكل قضية على حده، ومن المتوقع بأن يبلغ مجموع الأحكام المنتظرة بحق نعمو الحبس لمدة 25 سنة.

وبدأت الأزمة بين جومانا وأمير نعمو، عندما تعاونا في مسلسل ”مدرسة الحب 2″، حيث اتهمته بالنصب عليها بمعاونة شقيقه المخرج صفوان نعمو، وحصلا على مبلغ مالي كبير يقدر بحوالي 2.400.000 دولار، ثم وجها لها اتهامات كاذبة، بأنها أجبرتهما على توقيع شيكات رغمًا عنهما تحت تهديد السلاح.

والتزمت جومانا مراد، الصمت التام في تلك الأزمة، وقامت بتحريك عدة دعاوى قضائية منذ أكثر من عام ضد أمير نعمو وشقيقه.

يذكر أن المخرج صفوان نعمو، شقيق أمير، لا يزال هاربًا من الشرطة السورية، حيث يتم ملاحقته من قبل الإنتربول الدولي؛ لمواجهة العقوبات التي سيحكم بها.