موقع فوشيا يعرض ”يلّا نشوف“ للترفيه وإثارة التفاعل

بدأ موقع فوشيا بعرض حلقات عمله الترفيهي ”يلّا نشوف“، عبر قناته في موقع يوتيوب.

ويهدف هذا العمل إلى إثارة النقاش والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تعزيزًا لحضور فوشيا وإسهاماتها في خلق وزيادة المحتوى العربي الترفيهي على شبكة الإنترنت.

ويرتكز العمل على التجول في شوارع بلدان عربية، وطرح أسئلة عفوية على الجمهور في الشارع العربي؛ لرصد تفاعل مختلف المشاركين وعرضه على متابعي موقع فوشيا، على منصاتها المختلفة.

وتناولت حلقة هذا العمل الأولى، أسئلة شخصية قد تبدو محرجة للبعض في العالم العربي، هي: ”ماذا تفعل بصور الشريك بعد الانفصال؟..‎ إذا دخلت مقهى ووجدت شريكك السابق، كيف تتصرف؟“.

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