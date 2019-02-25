ليدي غاغا تفوز بجائزة الأوسكار عن ”أفضل موسيقى أصلية‎ (صور)

نالت المغنية الأمريكية ليدي غاغا، جائزة أوسكار ”أفضل موسيقى أصلية“ عن أغنية ”شالو“ في فيلم ”ايه ستار إز بورن“ الذي تؤدي دور البطولة فيه.

وتلقت النجمة هذه المكافأة بعيد أدائها هذه الأغنية على المسرح مع برادلي كوبر بطل الفيلم ومخرجه، خلال الحفل الحادي والتسعين لجوائز أوسكار.

وكانت الفنانة الحائزة عدة جوائز غرامي، شديدة التأثر على المسرح.

وقالت متوجهة إلى كوبر شريكها في الفيلم: ”ما من شخص آخر في الكوكب كان في وسعه أداء هذه الأغنية معي غيرك. وأنا أشكرك لأنك آمنت بقدراتنا“.

وحرصت ليدي غاغا التي تقوم بدور ”آلي“ -وهي مغنية هاوية تفتح لها أبواب الشهرة بعد لقائها بالنجم جاكسون ماين (برادلي كوبر) الذي تتدهور مسيرته- على توجيه رسالة للفنانين المبتدئين.