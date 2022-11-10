عامل النظافة صاحب واقعة "كشري التحرير" يقدم برنامجا تلفزيونيا
تعاقد عامل النظافة المصري "محمد" صاحب واقعة "كشري التحرير" مع إحدى شركات الدعاية والإعلان لتقديم برنامج تليفزيوني، وذلك بعد أيام من إعلانه تقديم أغنية مع المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم.
وتصدر عامل النظافة حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الماضية بعد طرده من مطعم "كشري التحرير"، وأصبح واحدًا من المشاهير بعدها.
وظهر محمد في فيديو أعلن خلاله تقديم برنامج تليفزيوني خلال الفترة المقبلة، بعد تعاقده الأربعاء.
وكانت الحادثة تسببت بحالة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، على محل الكشري.
جاء ذلك بعد أن وثق عامل النظافة، مقطع فيديو للواقعة، ظهر فيه وهو يتحدث عن سبب طرده من المكان.
وحظي عامل النظافة بدعم من عدد من الفنانين من بينهم أحمد العوضي، الذي التقاه وتناول الطعام معه داخل أحد أشهر محلات الأسماك في مصر.