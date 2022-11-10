عامل النظافة صاحب واقعة "كشري التحرير" يقدم برنامجا تلفزيونيا

تعاقد عامل النظافة المصري "محمد" صاحب واقعة "كشري التحرير" مع إحدى شركات الدعاية والإعلان لتقديم برنامج تليفزيوني، وذلك بعد أيام من إعلانه تقديم أغنية مع المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم.

وتصدر عامل النظافة حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الماضية بعد طرده من مطعم "كشري التحرير"، وأصبح واحدًا من المشاهير بعدها.

وظهر محمد في فيديو أعلن خلاله تقديم برنامج تليفزيوني خلال الفترة المقبلة، بعد تعاقده الأربعاء.