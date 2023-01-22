رامز جلال يكشف عن فيلم مصري سعودي بمشاركة حسن عسيري

وقال الفنان رامز جلال في لقاء تلفزيوني على السجادة الحمراء لحفل توزيع الجوائز "جوي أوردز" المقام حاليًا في العاصمة السعودية الرياض: "أقوم حاليا بالتحضير لفيلم مصري سعودي بمشاركة الفنان الجميل حسن عسيري، وإن شاء الله سيكون عملا كوميديا قويا، أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

ورفض رامز جلال الإفصاح عن تفاصيل العمل، مشيرًا إلى أنه دائمًا يحب أن تكون أعماله مفاجأة للجمهور، ولا يحب التحدث عنها.