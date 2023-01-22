رامز جلال يكشف عن فيلم مصري سعودي بمشاركة حسن عسيري
أعلن الفنان المصري رامز جلال عن تحضيره لفيلم مصري سعودي بمشاركة صديقه الفنان السعودي حسن عسيري، بعد مشاركتهما في برنامج المقالب.
وقال الفنان رامز جلال في لقاء تلفزيوني على السجادة الحمراء لحفل توزيع الجوائز "جوي أوردز" المقام حاليًا في العاصمة السعودية الرياض: "أقوم حاليا بالتحضير لفيلم مصري سعودي بمشاركة الفنان الجميل حسن عسيري، وإن شاء الله سيكون عملا كوميديا قويا، أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".
ورفض رامز جلال الإفصاح عن تفاصيل العمل، مشيرًا إلى أنه دائمًا يحب أن تكون أعماله مفاجأة للجمهور، ولا يحب التحدث عنها.
وأشار الفنان المصري إلى أنه يحضر الآن لبرنامج المقالب الذي يحرص على تقديمه كل عام، مشيرًا إلى أنه يحضر لمفاجأة كبيرة للجمهور في الموسم الجديد من البرنامج.
وأكد أن البرنامج سيعرض هذا العام نافيًا ما أشيع بأن البرنامج توقف، مشيرًا إلى أن طبيعة البرنامج تحتم عليه السرية، لذلك لن يعلن عن أي تفاصيل خاصة به.