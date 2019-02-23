وفاة المخرج الأمريكي ستانلي دونين عن 94 عاما‎

توفي ستانلي دونين، الراقص السابق الذي أخرج بعضًا من أعظم الأفلام الموسيقية في هوليوود، عن 94 عامًا، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة شيكاجو تريبيون نقلًا عن ابنه مارك دونين، إن المخرج السابق، الذي فاز بجائزة الأوسكار عن مجمل أعماله عام 1998، توفي بأزمة قلبية يوم الخميس بمدينة نيويورك.

واشتهر دونين بأفلام ”غناء تحت المطر“ (سينجن إن ذا رين) و“سبع عرائس لسبعة إخوة“ (سيفن برايدز فور سيفن برازرز)‭‭ ‬‬و“في المدينة“ (أون ذا تاون) ضمن مسيرة حافلة جعلته أحد رواد الأعمال السينمائية الموسيقية.

وفي عام 2006، أشاد معهد الفيلم الأمريكي بفيلم ”غناء تحت المطر“، الذي شارك دونين في إخراجه مع المغني جين كيلي، باعتباره أعظم فيلم موسيقي على الإطلاق.

ولد دونين في 13 ابريل نيسان عام 1924 بمدينة كولومبيا في ولاية ساوث كارولاينا، وبعد تخرجه من الثانوية في سن السادسة عشرة اتجه مباشرة إلى نيويورك وانضم لفرقة موسيقية في عام 1940.